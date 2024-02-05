الكشف وتوفير علاج لـ1480 في 6 تخصصات طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بغياضة الشرقية مركز ببا، مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1481 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، وأجريت مختبرات دم 94، مختبرات طفيليات 44، حالات أشعة عادية 7، وصدرت 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، كما تم إجراء 37 حالة موجات فوق صوتية وتحويل 4 مرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي على هامش القافلة واستفاد منها 100 مواطن، حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، وكذلك الأمراض غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، وأهمية النظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة. كما تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 100 مواطن.

أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من وزارة الصحة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.