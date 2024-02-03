السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 106 تعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ22 ببني سويف

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير  العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22  لإزالة التعديات التي بدأت  "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير اليومي،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة  إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قد وصل إلى 106 حالات تعدي (72 على أراضي أملاك الدولة + 34على أرض زراعية خاصة)، وذلك بعد مرور أسبوع على انطلاق المرحلة الأولى  يوم السبت 27 يناير الماضي  وحتى الخميس 1 فبراير الجاري.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت في الـ 27 يناير الماضي "بالمرحلة الأولى"وتستمر حتى16 فبراير الجاري،،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبرايرإلى 15 مارس،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024.

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