خلال جولته.. محافظ بني سويف يستمع لمطالب أسرة ويوجه بمساعدتها

توقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية اليوم لسماع شكوى إحدى الأُسر، والتي تلتمس إمكانية الحصول على تسهيلات معيشية للأسرة أو المساعدة في الحصول على مسكن لابنهم من ذوي الإعاقة، وذلك نظرا لأنهم يقومون برعاية ابنهم من ذوي الهمم وظروفهم المعيشية الصعبة.

وكلف المحافظ، مكتبة، باستلام كافة الأوراق الخاصة بالظروف المعيشية للأسرة، وبحث موقفهم من حصولهم على تكافل وكرامة وإمكانية مزيد من الدعم، بجانب دراسة إمكانية الاستجابة لمطالبهم في حدود المتاح من إمكانات.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد خلال زيارته، اليوم، لمركز ناصر، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي تواجه سير العمل،وذلك لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع على ترعة الإبراهيمية

كما تابع المحافظ، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتم تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ضمن مشروعات حياة كريمة، بطول 19 مترًا وبعرض 12 مترا، بهدف تسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي ويخدم أكثر من 65 ألف نسمة بقرى (أشمنت وكفر الجزيرة ومناشي الشركة وجزيرة أبو صالح وعلى حمودة).

واطلع المحافظ، على عرض موجز لسير الأعمال، حيث يتم حاليًا أعمال الحدادة تمهيدا لصب بلاطة الكوبري، والتي سبقتها أعمال إنشاء الخوازيق والمخدات والتدبيش والشدات الخشبية للكمر، خاصة بعد تم استيفاء بعض الملاحظات في الجانب الإنشائي للكوبري بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة السكة الحديد،بهدف تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

وكلف محافظ بني سويف، التنفيذيين المعنيين باستمرار متابعة أعمال الإنشاء وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مطالبا بضغط الجدول الزمني للتنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال، وذلك تسهيلا على المواطنين بالمنطقة، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، لسرعة الانتهاء من المشروع وسرعة دخوله الخدمة.