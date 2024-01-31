الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ خطة الرصف والمحاور المرورية الجديدة

جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة بني سويف بحضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، المهندس محمد عبدالجواد مدير عام صرف بني سويف، المهندس ياسر عبدالستار مدير حماية النيل، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية ومشروع النظافة والطرق والنقل.

وتفقد محافظ بنى سويف، الأعمال الأولية الجاري تنفيذها  بطريق بلبل تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتوسعة بالطريق الذي يربط بين منطقة العبور والنجدة وعزبة بلبل وطريق أحمد وهبة،بطول 1.3كم، وتم توسعته بإضافة 3 أمتار  ليصل عرضه إلى 8.5 مترًا بدلًا من 5.5 متر، فضلًا عن مساحة إضافية بطول 180 مترًا وعرض 10 أمتار.

وكلف المحافظ، مسؤولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الري والصرف والطرق والمرور، لدراسة استغلال هذه المساحة الإضافية  والاستفادة منها في إقامة أنشطة  خدمية أو ترفيهية  أو مشروعات صغيرة  وعدم تركها  بدون استفادة، ويما يضمن الحفاظ على أعمال التطوير والتوسعة التي تشهدها المنطقة.

كما تابع المحافظ الأعمال التي تنفذها مديرية الطرق لعمل محور مروري جديد  بطول 1.5كم  وبعرض 30 مترًا من خلال  فتح شارع علي مصرف إسلام يكون بمثابة طريق بديل أو موازي لطريق الفيوم، من المخطط أن بسهم  فتح هذا الشارع على مصرف إسلام  في ربط منطقتي البشري والأزهري  بالطريق الدائري، حيث وجه المحافظ مسؤولى الطرق والصرف الزراعي  بالري بدراسة مدى إمكانية تغطية جزء بطول  150 مترًا، لمد هذا الشارع وتوسعته، بهدف خلق محاور مرورية جديدة والحد من كثافة الحركة بهذه المنطقة.

وتضمنت الجولة أيضًا الأعمال التي يجرى تنفيذها لفتح شارع بن خلدون والذي يعتبر أحد الشوارع الحيوية وسوف تساهم بشكل كبير  في تخفيف الضغط على هذه المنطقة، خاصة حيث أنه يعتبر بديل لشارع سعد زغلول وربط منطقة الشاملة ومستشفي الجامعة ويعتبر  محور مهم ويخدم كوبري الشاملة المزمع إنشاؤه على ترعة الإبراهيمية.

جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
بني سويف محافظ بني سويف الطرق والمحاور احمد وهبة الرصف

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