"الدستور" يرصد عودة سينما الشعب والعروض بقصر ثقافة ببا (فيديو)

عادت سينما الشعب والعروض المسرحية مرة أخرى إلى قصر ثقافة ببا في جنوب محافظة بني سويف بعد افتتاحه لتقديم الخدمات لرواد القصر والمواطنين بعد تجديده وتطويره بتكلفة 36 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة في مجال الفنون والثقافة.

ورصدت "الدستور" عودة سينما الشعب مرة أخرى داخل قصر ثقافة ببا، حيث يتم من خلالها عرض الأفلام الجديدة للجمهور بأسعار مدعمة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل بعد تجهيز المكان على أعلى مستوى لاستقبال الجمهور من أبناء مركز ببا وأهالي المحافظة بعد حرمانهم على مدار 15 عامًا من عدم وجود أنشطة أو فعاليات داخل المكان.

وأكد الدكتور أحمد خليفة مدير عام فرع ثقافة بنى سويف، أن قصر ثقافة ببا يقدم خدمات ثقافية لجميع الجمهور السويفي من أهالي ببا وجميع القرى المحيطة والقرى المحرومة من خلال قوافل ثقافية وتوقيع بروتوكولات مع الشباب والرياضة والتربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح "خليفة" أن قصر ثقافة ببا تم افتتاحه في شهر أبريل الماضي بعد تطويره لتقديم خدمة ثقافية متميزة عن طريق سينما الشعب وتقديم عروض يومية، فسينما الشعب مشروع مهم جدًا نشكر عليه الدولة نظرًا للتقنيات الفنية في المسرح وتقنيات الإضاءة والصوت.

وقال جمال مختار محمود مدير قصر ثقافة ببا إن القصر تم تطويره وتسليمه منذ عدة أشهر وافتتاحه بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ بنى سويف بتكلفة 36 مليون جنيه حيث يعمل بصفة يومية على مدار اليوم حيث تم الإشتراك فى سينما الشعب لتقديم الحفلات من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 من منتصف الليل، فبداية التذكرة من 20 حتى 40 جنيه وتخصيص أماكن للعائلات.

وأوضح " محمود" أن لدينا نادى أدباء ببا وفرق مسرحية وشريحة لنادى ببا المسرحية وشريحة الطفل ونادى أدب الطفل ومسرح أدب الطفل ونقوم بالمشاركة بقوافل نجوب بها القري، وهناك ورش فنية ونقوم بالمشاركة في عدد من العروض.

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