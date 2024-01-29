الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1290 حالة ضمن قافلة طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".           

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية البكرية مركز ببا، مكونة من 7 عيادات في6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1290 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 71،معمل طفيليات 49،حالات الأشعة 14، استصدار 5قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 32حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.        

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطن.

أشار وكيل الصحة، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف وزارة الصحة حياة كريمه ببا قافلة طبية

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