الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 في حادث تصادم سيارة نقل بـ "توكتوك" ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة نقل مع مركبة "توكتوك" أمام قرية الأمل شرق النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع مركبة توكتوك أمام قرية الأمل بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.

 أسماء المصابين

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم صفاء محمد محمد 40 عامًا، ربة منزل، مصابه بجروح وسحجات، خالد خميس بيومي 46 عامًا، مصاب بجروح وسحجات، أمينة خالد خميس 13 عامًا، طالبة، مصابة بجروح وسحجات، أميرة فرج أحمد 15 عامًا، مصابة بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، تبارة خالد خميس 3 سنوات، مصابة بجروح وسحجات.

بني سويف توك توك شرق النيل الإسعاف بنى سويف الجامعي

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