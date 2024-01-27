السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التعليم سير  أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2023 للشهادة الإعدادية، والتى تم عقدها في الفترة من 17 إلي 24 يناير  الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين أكثر من 59 ألف طالبًا وطالبة موزعين على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة

أشار محمد عبد التواب وكيل  وزارة التربية والتعليم، إلى انتظام سير العمل بكنترول الشهادة الإعدادية، حيث بدأت أعمال التصحيح الخميس الماضي واستؤنفت " اليوم" ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ولفت إلى  تكليفاته بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول، حيث تم التأكيد على تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال،فضلًا عن أهمية قيام أعضاء لجنة النظام والمراقبة( الكنترول) بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة

وأوضح وكيل التعليم، أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين: القطاع.الأول" أ "ويضم إدارات ( اهناسيا،ناصر،سمسطا،ببا)  بإجمالي 28 ألف و660 طالبا وطالبة خلال 162لجنة ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، فيما يضم القطاع الثاني"ب" ويشمل إدارات( بني سويف، الواسطى، الفشن ) بإجمالي 30 ألف و735 طالبا وطالبة موزعين على 147 لجنة ومقره مدرسة جمال عبد الناصر.

بني سويف التصحيح الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم الامتحانات

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