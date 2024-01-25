محافظ بني سويف يضع  إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، خلال زيارته اليوم الخميس لمعسكر قوات الأمن بأبو سليم، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين، بحضور اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، ووسط عزف الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة.

شهدت مراسم الاحتفال الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وعقب الانتهاء من مراسم وضع الإكليل، صافح المحافظ قيادات أجهزة وإدارات المديرية، مقدما التهئنة لقيادات الأجهزة والضباط والجنود والأفراد بالذكرى الـ27 لعيد الشرطة، الذي يجسد ملحمة وذكرى الصمود والتضحية الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

كما ثمن محافظ بني سويف الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة من أفراد وجنود وضباط وقيادات وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تأمين وحماية الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة كافة أشكال الجريمة، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة.

ولفت إلى أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي ما زال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.