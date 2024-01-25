الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ببني سويف

الاشغالات
الاشغالات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية التي تعوق حركة المارة والسيارات، وتتسبب في اختناقات مرورية، ونقلهم إلى الأسواق المخصصة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم، بالإضافة إلى متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء، ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، فضلا عن التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ووردت تقارير الجهود التي نفذتها الوحدات المحلية، والتي تبين منها قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي، بمتابعة عددٍ من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بدائرة المركز، لتذليل المعوقات "إن وجدت" والدفع بوتيرة العمل لتسليمها في التوقيت المحدد، ودخولها الخدمة، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع سوق الدهشوري بالمدينة، وتبطين ترعة قرية إبشنا، فيما تتواصل أعمال النظافة والتجميل بمناطق متفرقة من المدينة والقرى التابعة، بجانب إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن تحويل شقة من سكني إلي تجاري بشارع عبد الحليم الدرباشي -منطقة الحميات- ووقف أعمال بناء بدون ترخيص بقرية الدوية.

جهود الوحدة المحلية لمركز الواسطى

ومن جهتها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف حمادة راضي رئيس المركز، أعمال النظافة اليومية على مستوى المدينة والمجالس القروية (الميمون – قمن العروس – إطواب – إنفسط – ميدوم – أبوصير) حيث تم رفع المخلفات بشوارع (ناصر- فؤاد - كيلانى - عباس- سعد أبوطالب - النزهة - سرور - فلكي - بنك مصر - غالي - ضيف - السطوحى - الأزهرى - الزمر - خواجه – الخلاط – الزاوية – النجار – رشدي – مصطفى النحاس- الشوربجى – العمدة – الشريف–راضى - معبد - أبورية - الإسكندراني - الشيخ زارع-  عامر - غريب - حجازى - الحصرى - الظاهر - الكويت - عمان - تونس - الراوي)، وتفريغ حاويات وصناديق القمامة بكافة الشوارع والمناطق السكنية والتجارية بالمدينة، فيما تم إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى المركز "في المهد".

وفي مركز سمسطا، قامت الوحدة المحلية تحت إشراف نشأت معبد رئيس رئيس المدينة، بمتابعة أعمال رفع الطبقة الأسفلتية المتهالكة بطريق الشنطور استعدادًا لأعمال الرصف ضمن خطة العام المالي الحالي والتي تنفذها مديرية الطرق، في حين تتواصل أعمال النظافة بدائرة المركز، حيث تم تمهيد وتسوية طريق مازورة الرئيسي وطريق مدرسة هريدي، وتسوية طريق الشنطور ومدخل  قرية القصبة وقرية بني حلة.

بني سويف سمسطا الإشغالات رفع القمامة محافظ بني سويف

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