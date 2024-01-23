الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض إهناسيا ضمن سلسة "أهلا رمضان"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض السلع بمدينة اهناسيا والذي أقامته بالمحافظة بالتعاون مع التموين والوحدة المحلية والغرفة التجارية ضمن سلسلة معارض"أهلًا رمضان"المُزمع تنظيمها على مستوى مدن المحافظة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح تجول المحافظ داخل أقسام المعرض، بجوار ديوان عام الوحدة المحلية، الذي يضم مجموعة من  الباكيات، تحوي  المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها.

وأشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية

وتبادل المحافظ الحديث مع بعض  المترددين على المعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة،حيث يشهد المعرض إشرافًا متكاملًا من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة،ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية.

وأوضح أن معرض اهناسيا،الذي تم افتتاحه اليوم،يأتي ضمن تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية خلال الاجتماع الذي عقده "أمس"، للتوسع في إقامة مجموعة من المعارض ومنافذ البيع على مستوى المحافظة

ووجه المحافظ بتنظيم الحركة وتجنب الزحام في ظل الإقبال المتوقع على المعرض.

وأعرب مواطنون عن ترحيبهم  بإقامة مثل تلك المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل. 

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