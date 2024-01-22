الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1900 مواطن فى قافلة طبية ببنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، التي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 8 عيادات شاركت في القافلة

      
جاء ذلك خلال مناقشته تقريرا، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية قاي مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1935 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 55، معمل طفيليات 43، حالات الأشعة 17، أشعة أسنان 4 حالات، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 171 حالة، تحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج.        

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 106 مواطنين.

في سياق آخر، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الدور الحيوي الذي تقوم بها هيئة الطاقة الذرية  في توظيف الاستخدامات السلمية للعلوم النووية، لخدمة وأمن الوطن، لا سيما مع ما تزخر به الهيئة من علماء وباحثين وكوادر علمية لها ثقلها على المستويين المحلي والدولي، خاصة أن الهيئة تعد أبرز الركائز الرئيسية لدعم البحث العلمي في مجالات الطاقة الذرية، وتنفيذ مشروعات الدولة المستقبلية  في هذا الجانب.

بني سويف قافلة وزارة الصحة حياة كريمه اهناسيا

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