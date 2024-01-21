بنى سويف ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع عدم استقرار الطقس

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجيهاته للأجهزة التنفيذية، من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة استعدادات التعامل مع موسم السيول والأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث، خاصة في ضوء إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، واحتمالية سقوط أمطار على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 يناير.

مناقشة تقرير غرفة العمليات

جاء ذلك خلال مناقشته لتقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتي عرضها اللواء حازم عزت، السكرتير العام، بشأن متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة والسيول. ويشترك في تنفيذ هذه الخطة كل الأجهزة المعنية من: الري، الصحة، والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري، التضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

وشدد محافظ بنى سويف على ضرورة متابعة تطبيق كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن، التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار التي قد تسبب تجمعًا للمياه وإعاقة المرور. بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لتصريف أية سيول محتملة أو أمطار متوقعة خلال الأسبوع الجاري.

كما شدد على تعزيز التواصل بين مركز السيطرة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس، ومراجعة أعمدة الإنارة والإبلاغ بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأشار محافظ بني سويف إلى متابعته المستمرة لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية بالمرور على مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة مجموعات العمل المدربة على مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، منوهًا عن متابعته مهام اللجنة المشكلة "برئاسة السكرتير المساعد"، والتي تختص بالمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، وتضم في عضويتها مسئولي إدارة الأزمات بالمحافظة والري والتضامن والصحة والحماية المدنية والإسعاف والهلال الأحمر وشركتي المياه والكهرباء ونواب رؤساء المدن والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

وتم التأكيد على تكليف مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلًا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات، للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة لتكون جاهزة للتدخل العاجل "حال حدوث أية تداعيات" تستلزم إجراءات معينة للتعامل مع المواقف الطارئة.