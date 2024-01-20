فاطمة عبد العزيز أول سيدة تتولي رئيس قرية بمراكز بنى سويف الجنوبية (فيديو)

نجحت فاطمة عبد العزيز صالح في تولي منصب رئيس قرية شنرا بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، كأول سيدة تتولي رئيس قرية بمراكز المحافظة الجنوبية، وتكليف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لها، بعد عملها كسكرتير الوحدة المحلية بقرية دلهانس.

وتولت فاطمة عبد العزيز رئيس قرية كأول امرأة بمركز الفشن ضمن حركة تنقلات وتكليفات أصدرها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بمركز الفشن وكانت من بينهم.

رافقت "الدستور" فاطمة عبد العزيز فى جولة أثناء عملها داخل المجلس القروي بقرية شنرا، حيث يبلغ التعداد السكانى ما يقرب من 45 ألف مواطن، و28 عزبة وتابع للمجلس القروى حيث تخرج لعملها من فجر صباح كل يوم وتعمل على مدار اليوم ما بين المكتب والشارع، حيث تعمل على تنفيذ كافة الملفات والمهام والتي يسندها اليهم المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الفشن بمتابعة سير العمل وحل مشاكل المواطنين إن وجدت.

وعبرت فاطمة عبد العزيز عن سعادتها بتولى منصب رئيس قرية شنرا بالوحدة المحلية لمركز الفشن كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالوحدة المحلية ومراكز المحافظة الجنوبية، حيث وجهت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تولي هذا المنصب فى عهده ودعم للمرأة وليس هناك فرق بينها وبين الرجل، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على تكليفها بهذا المنصب وإتاحة الفرصة لهم كسيدات بتولى تلك المناصب للعمل الميدانى.

وأكدت " عبد العزيز" أن بداية عملها من الساعة فجرًا كل يوم بالمرور على المخابز البلدية بدائرة الوحدة القروية بشنرا بالتنسيق مع مكتب التموين والقيام بحملات سرية مفاجئة لمتابعة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن، ثم العودة إلى متابعة العمل بشوارع القرية والالتقاء بالمواطن لحل أي مشاكل قد تقابله والعمل على حلها، ومتابعة سير العمل بالمكتب واستقبال المواطنين فى أي وقت.

وأشارت فاطمة عبد العزيز إلي أنها تستقبل مكالمات المواطنين على مدار 24 ساعة لحل أي مشاكل قد تقابل مواطنى الوحدة القروية، حيث وجهت شكرها إلي زوجها وأولادها لدعمهم فى توليها تلك المناصب بداية من سكرتير وحدة قروية بقرية دلهانس ثم رئيس وحدة قروية بقرية شنرا ووقوفهم بجوارها لاستكمال تلك المسيرة، وأنها تمكنت من متابعة عملها كرئيس قروية، وأعمال منزلها، مؤكدة أن المرأة نجحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تولى مناصب عديدة وأصبحت ليس هناك فرق بينها وبين الرجل فى أي شئ، وأنها سعيدة بالعمل فى المحليات.

ووجهت رئيس قرية شنرا الشكر إلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على دعمه وتشجيعه للجميع والوقوف بجوارهم ومساندتهم.

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فاطمة عبد العزيز رئيس قرية شنرا بمركز الفشن

جولة فاطمة عبد العزيز رئيس قرية شنرا بمركز الفشن

فاطمة عبد العزيز رئيس قرية شنرا بمركز الفشن

فاطمة عبد العزيز رئيس قرية شنرا بمركز الفشن