مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين ببنى سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، في حادثي سير متفرقين فى بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفيات.

الحادث الأول

ففى الحادث الأول، تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، طريق شرق النيل الصحراوي القديم أمام دير الحديدي، نتجت عنه وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة.

أسماء المصابين

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارتي إسعاف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي عمر صبحي جلال 18 عامًا، مقيم مركز الواسطى وتم نقله إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابون وهم علي عمر عبدالله" 60 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالوجه، وشعبان فكري عبدالمقصود مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحاجات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

الحادث الثاني

وفي الحادث الثانى، لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى حادث تصادم وقع بين سيارتين “ربع نقل” بنزلة أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بنزلة أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

أسماء المصابين

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارتي إسعاف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي عبدالرحمن محمد عبدالسميع 32 سنة ومقيم بمحافظة الأقصر، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تصرف النيابة العامة، والمصاب ويدعي محمد سالم بسطويسي 20 سنة، مقيم بمحافظة الأقصر مصابًا بجروح وكدمات وتم نقله إلي قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.