الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين ببنى سويف

مصرع وإصابة 5 أشخاص
مصرع وإصابة 5 أشخاص

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، في حادثي سير متفرقين فى بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفيات.

الحادث الأول 

ففى الحادث الأول، تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، طريق شرق النيل الصحراوي القديم أمام دير الحديدي، نتجت عنه وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة.

أسماء المصابين 

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارتي إسعاف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي عمر صبحي جلال 18 عامًا، مقيم مركز الواسطى وتم نقله إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابون وهم علي عمر عبدالله" 60 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالوجه، وشعبان فكري عبدالمقصود مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحاجات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

الحادث الثاني 

وفي الحادث الثانى، لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى حادث تصادم وقع بين سيارتين “ربع نقل” بنزلة أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بنزلة أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

أسماء المصابين 

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارتي إسعاف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي عبدالرحمن محمد عبدالسميع 32 سنة ومقيم بمحافظة الأقصر، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تصرف النيابة العامة، والمصاب ويدعي محمد سالم بسطويسي 20 سنة، مقيم بمحافظة الأقصر مصابًا بجروح وكدمات وتم نقله إلي قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف حادث مستشفي الجامعة بنى سويف التخصصي الأقصر

مواد متعلقة

الكشف وتوفير العلاج لـ2100 حالة فى 7 تخصصات طبية ببنى سويف

محافظة بنى سويف تتأكد من جاهزية مخر سيل بياض العرب

إصابة زوجين و4 أطفال باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ببنى سويف

محافظ بنى سويف يلبى دعوة شاب من ذوى الهمم لحضور حفل زفافه

نائب محافظ بنى سويف يناقش إنشاء مركز خدمي متكامل للنباتات الطبية

ضبط طالب لحيازته "موبايل" لتصوير امتحانات الدراسات فى بنى سويف

دراسة ميدانية مهنية تتوصل لنموذج تنظيمي يساهم في توفير متطلبات التميز بالمؤسسات الحكومية

الأكثر قراءة

عاجل| بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بالجنيه والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة