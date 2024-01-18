ضبط طالب لحيازته "موبايل" لتصوير امتحانات الدراسات فى بنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن متابعة سير امتحانات ختام الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 التي بدأت، أمس الأربعاء، بمادة اللغة العربية، وتختتم الأربعاء المقبل من نفس الشهر، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان على 59 ألف طالبًا وطالبة أمام أكثر من 309 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تضمن التقرير، الذي أعده محمد عبدالتواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها، وتفقد خلالها عددا من اللجان الامتحانية، لمتابعة سير الامتحانات في يومها الثاني، بأداء الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية "فترة أولى" ومادة الحاسب الآلي "فترة ثانية".

وقرر وكيل الوزارة إلغاء 6 ملاحظين و5 إداريين واستبدالهم بآخرين بمدرسة الشهيد نبيل شفيق بمنشأة عاصم، بالإضافة إلى إلغاء ندب وإحالة مراقب الدور و2 من الملاحظين وإحالة طالب بلجنة مدرسة أسامة علي عيد الإعدادية بالحلابية بإدارة بني سويف، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك بعد ضبط الطالب وحيازته تليفونا محمولا وقيامه بتصوير امتحانات الدراسات والتواصل مع إحدى جروبات الغش.

كما تقررت إحالة طالبين بمدرسة صوت العرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أهناسيا وكذلك عامل الخدمات بالمدرسة لحيازتهم تليفونا محمولا، وفي ببا إلغاء ندب وإحالة أحد الملاحظين بمدرسة الشهيد نعيم عاطف الإعدادية لقيامه بتصوير امتحان الدراسات الاجتماعية، فضلًا عن إحالة أحد الطلاب للتحقيق لحيازته تليفون محمول، وإحالة ملاحظة بمدرسة الثورة الاعدادية للتحقيق لحيازتها تليفونا محمولا داخل اللجنة.

وشدد"عبدالتواب" على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش باستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات وغرامة على الطالب طبقا للقانون 73 لسنة 2017 وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.