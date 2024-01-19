الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة بني سويف تتأكد من جاهزية مخر سيل بياض العرب

جانب من تفقد مخر
جانب من تفقد مخر سيل بياض العرب

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد فى بنى سويف، مخر سيل بياض العرب شرق النيل بمركز بني سويف ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول، وتكثيف المرور على المجاري المائية، وفي إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

السكرتير العام المساعد يطمئن على جاهزية المخر

وخلال زيارته اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" باستمرار المراجعة لكافة المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها بصفة دائمًا، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها  بشكل دوري.

استلام 8 أطنان من السلعة الجافة

وفي سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بالإشراف على استلام 8 طن من السلعة الجافة، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي  التضامن  الاجتماعي والأوقاف، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية 

وخلال زيارته لمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة  ببني سويف، تابع السكرتير العام المساعد أعمال التعبئة والتغليف  لتلك السلع الجافة، تمهيدًا  لأعمال التوزيع على الفئات المستحقة من الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احيتاجاُ، وتحت إشراف وبالتعاون بين التضامن والأوقاف ووفق قواعدة البيانات المسجلة بالوزارة  للحالات المستفيدة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة كلا من: الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، ومسؤولى فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف.

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