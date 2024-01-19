الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يلبى دعوة شاب من ذوى الهمم لحضور حفل زفافه

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

لبّى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ونائبه بلال حبش، دعوة عمرو هريدي، شاب من ذوي الهمم بمركز ببا جنوب المحافظة، بحضور عقد قرانه وحفل زفافه بإحدى قاعات حفلات الزفاف بمركز ببا جنوبي المحافظة.

وشارك المحافظ وكيلًا عن العريس في عقد القران، وسط سعادة أسرته، الذين عبروا عن شكرهم لمحافظ بني سويف ونائبه، لحضورهما.

ووجَّه شاب من ذوي الهمم دعوته للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ونائبه، لحضور عقد قرانه وحفل زفافه، بإحدى قاعات الأفراح بمركز ببا قبل أن يفاجئه المحافظ ونائبه بالحضور وتلبيه دعوته.

وعبر الشاب عمرو هريدي عن شكره محافظ بني سويف ونائبه، على حضورهما حفل زفافه وسعادته بالحضور للقاعة.

محافظ بني سويف نائب المحافظ ذوي الهمم مركز ببا عمرو هريدي

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