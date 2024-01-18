الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يناقش إنشاء مركز خدمي متكامل للنباتات الطبية

نائب المحافظ
نائب المحافظ

التقى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، كلا من الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد مدير فريق الدعم الفني بالوزارة، والمهندسة شيماء شرف منسق المشروع بالدعم الفني (TSP-MPLD) بحضور المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، ومسؤولى وحدة التنمية الاقتصادية ، وذلك ضمن مهام وتكليفات اللجنة المحلية التي شكلها المحافظ لتسير أنشطة مشروع إنشاء مركز الخدمات المتكاملة  للنباتات الطبية والعطرية بالظهير الصحراوي لسمسطا، وذلك لمناقشة الإجراءات والخطوات التنسيقية للبدء في المشروع.

       

واستعرض نائب المحافظ، مع فريق الدعم الفني تقييم الوضع الراهن،فيما يتعلق بمحاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية، وخاصة مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية المزمع تنفيذه بمركز سمسطا، من خلال مشروع "دعم وزارة التنمية المحلية"، والذي يهدف إلى مساعدة المحافظات لعمل استراتيجية شاملة، وخلق هياكل مؤسسية مطورة تسهم في تكوين دور فعال في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال قيادات محلية مؤهلة وموظفين مدربين، ومن ضمنها توفير الدعم الفني اللازم لإنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية، خاصة وأن بني سويف تنتج 35% من إجمالي إنتاجية القطاع على مستوى الجمهورية، وينتج مركز سمسطا نحو 15% .

 

يذكر أن مشروع إنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية يتضمن (تقديم جميع خدمات الأعمال للمزارعين والمنتجين للنباتات الطبية والعطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والإمداد بمستلزمات الزراعة من معدات وأسمدة ومبيدات عضوية، وخدمات التعبئة والتسويق، بجانب عمل تحليل المتبقيات من المعاملات الزراعية)، مما يسهم في جعل محافظة بني سويف قلعة للصناعة في شمال الصعيد، وذات قاعدة اقتصادية مستدامة تتكامل فيها الأنشطة الزراعية والصناعية.

 

بني سويف عاصم سلامة نائب المحافظ سمسطا النباتات الطبية والعطرية

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