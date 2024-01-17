الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فتح باب التقديم للدراسات العليا للبرامج المهنية بـ"تجارة بني سويف"

الدكتور أحمد فاروق
الدكتور أحمد فاروق

أعلن الدكتور أحمد فاروق إلياس، مدرس إدارة الأعمال والمنسق الأكاديمي للبرامج المهنية بكلية التجارة جامعة بنى سويف، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للبرامج المهنية للعام الدراسى 2024.

وأوضح فاروق، أن المستندات المطلوبة لكل المسارات المهنية للعام الجامعي 2024 هي:

أولا: الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال DBA‏
أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو أي كلية أخرى.

- أصل شهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الاعلى للجامعات إذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة، أصل شهادة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، أصل شهادة معادلة الماجستير المهني بختم المجلس الاعلى للجامعات إذا كان الماجستير من اكاديمية أو جهة غير حكومية، أصل شهادة ميلاد حديثة 

- أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار لشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والمسار المهني. 

رسوم ملف تقديم 300 ج، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 ج، مصاريف الفصل الأول 7200 جنيه.

ثانيا: الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو أي كلية أخرى بتقدير عام جيد على الأقل، أو دبلومة مهنية في الإدارة بتقدير جيد على الأقل مع أصل البكالوريوس، أصل شهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الأعلى للجامعات إذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة، أصل بيان درجات للمؤهل الدراسي للأربع سنوات إذا كان المتقدم من كلية غير التجارة، أصل شهادة ميلاد حديثة، أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار الشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والمسار المهني، رسوم ملف تقديم 300 جنيه، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 جنيه، مصاريف الفصل الأول 4320 جنيه.

ثالثا: الدبلوم المهني في إدارة الأعمال Diploma PBA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو أي كلية أخرى في أي تخصص بتقدير عام مقبول على الأقل، أصل شهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الاعلى للجامعات اذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة،أصل شهادة خبرة لا تقل عن عام في مجال تخصص الإدارة، أصل شهادة ميلاد حديثة، أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار لشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والدبلوم، رسوم ملف تقديم 300 جنيه، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 جنيه، مصاريف الفصل الأول 4500 جنيه.

رابعا: الماجستير المهني في المحاسبة MPA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو ما يعادلها تخصص محاسبة فقط بتقدير عام جيد على الأقل، أو دبلومة مهنية في المحاسبة بتقدير جيد على الأقل،أصل شهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الاعلى للجامعات إذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة، أصل شهادة ميلاد حديثة، أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار الشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والمسار المهني، رسوم ملف تقديم 300 جنيه، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 جنيه، مصاريف الفصل الأول 4320 جنيها.

خامسا: الدبلوم المهني في المحاسبة Diploma PA‏

أصل شهادة المؤهل الدراسي كلية التجارة أو ما يعادلها تخصص محاسبة فقط بتقدير عام مقبول على الأقل، أصلان لشهادة معادلة المؤهل الدراسي بختم المجلس الأعلى للجامعات إذا كان المؤهل من معهد أو جامعة خاصة، أصل شهادة خبرة لا تقل عن عام في مجال تخصص المحاسبة أو المراجعة، أصل شهادة ميلاد حديثة، أصل أو صورة طبق الأصل بختم الشعار لشهادة الجيش للذكور، 4 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم والرقم القومي والدبلوم، رسوم ملف تقديم 300 جنيه، رسوم تسجيل أعمال فصلية 500 جنيه، مصاريف الفصل الأول 4500 جنيه.

تقدم المستندات كاملة بواسطة المتقدم نفسه، ويشترط تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم قبل التقديم على اللينك ‏http://www.mba.bsu.edu.eg/Registeration‏، أو عن طريق QR المرفق، وبداخله جميع المطلوب ولا تقبل أي مستندات صورة طبق الأصل ما عدا الخدمة العسكرية.

تدفع هذه المصاريف كاملة عند تقديم الملف ملف التقديم، والتسجيل ومصاريف الفصل الأول من خلال منفذ فوري، بعد الحصول على إذن الدفع بالرقم القومي من المختص، ولا يوجد أي طريقة أخرى للدفع أو أي رقم حساب أو أي کود مؤسسي.

يتم تصوير إيصالات المصاريف وتسليم صورتها، ويحتفظ المتقدم بأصل الإيصال ويتم التوقيع عليه.

 

بني سويف كلية تجارة الدراسات العليا البرامج المهنية إدارة الأعمال

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