"النهاردة عيد".. أهالي ببا يحصدون البطاطس الحمراء (فيديو)

تشتهر عدد من قرى مركز ببا جنوب بني سويف بزراعة البطاطس الحمراء منذ عشرات السنين، حيث يتوارثها الأبناء جيلاً بعد جيل.

ويعتبر يوم الحصاد عيد بالنسبة لأهالي ببا، حيث يجتمعون في الزراعات يوم الحصاد ومعهم الأطفال الصغار وسط الأغاني وإطلاق الزغاريد من السيدات احتفالًا بخير المحصول الوفير.

ويقوم العمال بتقليع محصول البطاطس عن طريق الآلة وبعدها يقومون بتجميع البطاطس وتعبئتها وحملها ونقلها إلى مكان مخصص للتعبئة والفرز داخل أجولة وتجميعها في نهاية كل يوم حصاد وتوريدها للتجار وتوزيعها على الأسواق.

“الدستور” ترصد الحصاد

«الدستور» قضت يومًا داخل إحدى الأراضي الزراعية أثناء حصاد المحصول، حيث يقول محمود على حسنين مزارع أننا ننتظر حصاد محصول البطاطس الحمراء من العام للعام وسط حالة من الفرحة والسعادة للأسرة جميعا وللعمال المشاركين في الحصاد ونصطحب أطفالنا، فالخير كثير والرزق كثير، فقريتنا مشهورة منذ عشرات السنين بزراعة البطاطس الحمراء فيعتبر محصول البطاطس الحمراء العائد الأساسي لنا داخل قريتنا غير باقي المحاصيل الأخرى، فزراعة محصول البطاطس الحمراء نتوارثها عن الأجداد والأباء منذ عشرات السنين وظل الجميع داخل قريتنا والقري المجاورة أن يحافظوا على تلك العادة ونستمر في الزراعة حتى الآن.

وقال “فضل” مزارع في ببا: “محصول البطاطس الحمراء ننتظره كل عام في تلك الأيام، فالمحصول فاتح بيوت كثيرة وعائد ودخل للمزارعين والعمال، فالخير كثير ووفير هذا العام حيث نقوم بتجهيز الأرض قبل بدء الزراعة كل عام، وتجهيز أفضل أنواع التقاوي والأسمدة والرش، ونقوم بالحفاظ وعناية الأرض أثناء تواجد المحصول بالأرض”.

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