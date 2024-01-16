الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية ببنى سويف في 309 لجان

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التجهيزات والترتيبات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2023-2024، والتي ستنطلق غد الأربعاء 17 يناير الحالي باللغة العربية وتختتم بمادة العلوم يوم الأربعاء  24 من نفس الشهر.

ويؤدي أكثر من 59 ألف طالبًا وطالبة الامتحان من خلال 309 لجان فرعية، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان

ووجه محافظ بنى سويف بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والقروية  ومديري إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات

أكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي لهذا العام،مشيرًا إلى عقده عدة اجتماعات خلال  الأيام الماضية،مع موجهي عموم المواد الدراسية ثم مع مديري ووكلاء إدارات التعليم ومجالس الأمناء ونقابة المعلمين ورؤساء لجنة النظام والمراقبة والإدارة ورؤساء اللجان والمُراقبين الأُوَلّْ.

وأضاف وكيل الوزارة، بأنه تيسيرا لأعمال الكنترول تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين:القطاع.الأول قطاع" أ "ويضم إدارات ( إهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا)  بإجمالي 28 ألف و660 طالبا وطالبة خلال 162 لجنة، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، فيما يضم القطاع الثاني قطاع "ب" ويشمل إدارات( بني سويف، الواسطى، الفشن ) بإجمالي 30 ألف و735 طالبا وطالبة موزعين على 147 لجنة ومقره مدرسة جمال عبد الناصر.

 تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم 

ونوه "عبد التواب" إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، مضيفًا أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على اللجان على مستوى المحافظة، بالتزامن مع إتمام استعدادات لجنة تقدير الدرجات لبدء أعمال التصحيح  عقب أداء الطلاب للامتحانات،،وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير، مع  تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة "الكنترول" بتوخي  الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب

كما تم التشديد على غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات، وضرورة  إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين باللجنة وعدم تأخر الملاحظين عن الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة وحظر دخول  الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين مع التأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب لتحقيق الانضباط داخل اللجان

بني سويف محافظ بني سويف التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول

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