تسمم أسرة كاملة بمبيد حشري في بني سويف

أصيب زوجان و3 من أطفالهم، اليوم الإثنين، بادعاء تسمم، إثر استنشاق مبيد حشري «بيرسول » داخل منزلهم بقرية الشيخ هارون في بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى بنى سويف التخصصي 5 أفراد من أسرة واحدة مصابين إثر استنشاق مبيد حشري «بيرسول » داخل منزلهم بقرية الشيخ هارون وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم الأب «حسين.ف.م» 50 سنة، مصابًا بصداع وقئ، وزوجته «اسماء.ر.ف» 36 سنة، مصابة بصداع وقئ، وأطفالهم الثلاثة «عبد الله» 15 سنة، مصابًا بصداع وقئ، «فتحي» يبلغ من العمر عامين مصابًا بالقئ، و«ترتيل»9 سنوات مصابة بالقئ.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وبسؤال المصابين أكدوا أنهم استنشقوا مبيد حشري «بيرسول» بعد رشه وإغلاق المنافذ داخل منزلهم.



وفي سياق آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث سير ببني سويف، وقع إثر تصادم دراجتين ناريتين، بطريق "أبويط ـ كوم أبوراضي" بمركز الواسطى، شمال المحافظة، ونقلت سيارات الإسعاف ضحايا إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق "أبويط ـ كوم أبوراضي" بدائرة مركز شرطة الواسطى، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارتي إسعاف انتقلتا على الفور إلى موقع البلاغ، ونقلت جثة الشخص المتوفي والشخص المصاب من موقع الحادث إلى مستشفى الواسطى المركزي.