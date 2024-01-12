الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1280 حالة في 6 تخصصات ببنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس  10، 11 من الشهر الجاري" بقرية التضامن مركز سمسطا، مكونة من 7عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1286 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 48،معمل طفيليات 36،حالات الأشعة العادية 13، استصدار 11 قرارا  للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 103 حالات، تحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج.        

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية الضغط،السكر والسمنة، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

وفي سياق آخر، أناب الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في افتتاح المسجد الكبير ببني  زايد مركز ناصر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 3.5 مليون جنيهًا،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله تعالى.

بني سويف حياة كريمه وزارة الصحة قافلة طبية قرية التضامن

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