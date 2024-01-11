الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب صدمه قطار ببنى سويف

جثة
جثة

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، إثر صدم قطار له عند مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث إنهاء حياة طالب إثر اصطدامه به في مزلقان موقف الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي جثة طالب يدعى «أحمد.ر.س»، يبلغ من العمر 16 سنة، مقيم قرية الملاحية البحرية مركز ببا ببني سويف، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف ببا مستشفي الجامعة مزلقان قطار

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