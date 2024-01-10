الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

تنفيذ 138 مشروعًا خدميًا في "أطواب" ببني سويف خلال 10 سنوات

مشروعات
مشروعات

شهد مجلس قروي أطواب التابع لمركز الواسطى شمال بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، والتي استهدفت تحسين الخدمات ودعم البنية التحتية لآفاق تنموية أفضل في كل المجالات داخل تلك القري.

وحصلت «الدستور» على تقرير يكشف حجم الإنجازات داخل المجلس القروي ما يقرب من 72 ألف مواطن في 4 قرى وهم أطواب وعطف أفوه وجزيرة النور وأفوه، حيث تم تنفيذ 138 مشروعًا خدميا على مستوى المجلس القروي بتكلفة أكثر من 57 مليون جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة بالريف المصري، والتي شملت كل قطاعات التى يتعامل معها المواطن في حياة اليومية.

وشملت المشروعات 6 مشروعات في التعليم و5 مشروعات في تحسين البيئة، و17 مشروعًا في الكهرباء، و17 مشروعًا في التموين، و3 مشروعات في مياه الشرب، و15 مشروعا في الصحة، و16 مشروعا في الطرق، و37 مشروعًا في التضامن.

وفي سياق آخر، زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف مركز سمسطا لمعاينة وتفقد الموقع المقترح لإقامة  مركز خدمي متكامل للنباتات الطبية والعطرية، ضمن مشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة، حيث رافقه خلال الزيارة كل من نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.
تفقد نائب المحافظ الموقع المقترح لاقامة المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية ووحدة معالجة نموذجية بقرية الظهير الصحراوي سمسطا الجديدة والذى يهدف لتقديم الخدمات الإرشادية والتسويقية والإمداد بمستلزمات الزراعة والإنتاج وتطوير التكنولوجيا الخاصة بصناعة تقطير النباتات الطبية والعطرية، بجانب خدمات تحليل المتبقيات، وذلك لتنفيذ نموذج متكامل فى التصميم والتنفيذ والإدارة لضمان الاستدامة، حيث يقام المشروع علي مساحة 7 آلاف و500م2 بالتنسيق والتعاون مع وحدة الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع، لدعم هذا القطاع الاقتصادي الرائد بمركز سمسطا والمراكز المجاورة.

بني سويف الواسطي مدارس مشروعات التعليم

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