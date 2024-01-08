الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على إنجازات الدولة خلال 10 سنوات بمجلس قروي بلفيا في بني سويف

مركز شباب
مركز شباب

شهد مجلس قروي بلفيا التابع لمركز بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات خلال 10 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، والتى استهدفت تحسين الخدمات ودعم البنية التحتية لآفاق تنموية أفضل فى كل المجالات.

وحصلت «الدستور» على تقرير يكشف حجم الإنجازات داخل المجلس القروي حيث يعيش ما يقرب من 67 ألف مواطن فى 6 قرى وهى بلفيا، بنى حمد، بنى بخيت، الحكامنة، الدوالطة، بنى رضوان، حيث تم تنفيذ 121 مشروعا خدميا على مستوى المجلس القروي بتكلفة أكثر من 364 مليون جنيه، مما يؤكد اهتمام الدولة بالريف المصري، والتى شملت كل قطاعات التى يتعامل معها المواطن فى حياة اليومية.

وشملت المشروعات 5 مشروعات بقطاع التعليم، و28 مشروعا فى تحسين البيئة ودعم الوحدة المحلية، و18 مشروعا فى الكهرباء، و21 مشروعا فى التموين، و26 مشروعا فى الطرق، و11 مشروعا فى الشباب والرياضة بالإضافة إلى مشروعات فى الزراعة، والاطفاء والغاز والأوقاف ومياه الشرب والصحة.
 

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.   
                             
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.      

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية  بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة
 

بني سويف بلفيا الدولة الشباب والرياضة 10 سنوات

مواد متعلقة

خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان فى بنى سويف

3 أماكن لشحن عدادات الكهرباء فى بنى سويف

جهود الوحدات المحلية ببنى سويف في ملفات النظافة ورفع الإشغالات

محافظ بنى سويف يزور دار أيتام "صديقات الكتاب المُقدّس" لمشاركة الأطفال فرحة عيد الميلاد

"غنيم" يُهنى الأقباط بعيد الميلاد المجيد خلال حضوره القداس بمطرانية بنى سويف

إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز ببنى سويف

محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا

إصابة أسرة باختناق بسبب تسريب غاز فى بنى سويف

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين