تعرف على إنجازات الدولة خلال 10 سنوات بمجلس قروي بلفيا في بني سويف

شهد مجلس قروي بلفيا التابع لمركز بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات خلال 10 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، والتى استهدفت تحسين الخدمات ودعم البنية التحتية لآفاق تنموية أفضل فى كل المجالات.

وحصلت «الدستور» على تقرير يكشف حجم الإنجازات داخل المجلس القروي حيث يعيش ما يقرب من 67 ألف مواطن فى 6 قرى وهى بلفيا، بنى حمد، بنى بخيت، الحكامنة، الدوالطة، بنى رضوان، حيث تم تنفيذ 121 مشروعا خدميا على مستوى المجلس القروي بتكلفة أكثر من 364 مليون جنيه، مما يؤكد اهتمام الدولة بالريف المصري، والتى شملت كل قطاعات التى يتعامل معها المواطن فى حياة اليومية.

وشملت المشروعات 5 مشروعات بقطاع التعليم، و28 مشروعا فى تحسين البيئة ودعم الوحدة المحلية، و18 مشروعا فى الكهرباء، و21 مشروعا فى التموين، و26 مشروعا فى الطرق، و11 مشروعا فى الشباب والرياضة بالإضافة إلى مشروعات فى الزراعة، والاطفاء والغاز والأوقاف ومياه الشرب والصحة.



وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة

