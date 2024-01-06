السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة أسرة باختناق بسبب تسريب غاز فى بنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب زوجان وطفلتهما، اليوم السبت، باختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما بمنطقة بنى عطية بمدينة بني سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إصابة زوج وزوجته وطفلتهما باختناق بسبب تسرب غاز بمنطقة بنى عطية بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين، وهم الزوج ويدعى "ا.ك.ل"، 42 سنة، وزوجته "ل.ر.ن" 37 سنة، وطفلتهم "ا.ا.ك" 12 سنة، مصابين بضيق في التنفس، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بني سويف تسرب غاز مصابين بنى عطية مستشفى بني سويف التخصصي

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