إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص بحروق من الدرجتين الأولى والثالثة، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز، مساء اليوم السبت، داخل مطعم كبدة متأخم لمقهى بلدي بقرية سنور بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بحادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز، داخل مطعم كبدة متأخم لمقهى بلدي بقرية سنور، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بحروق في مناطق متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بـ5 سيارات على الفور لموقع البلاغ، ونقلت 3 شباب مصابين بحروق من الدرجتين الأولى والثالثة، إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المصابون الثلاث، وهم: منصور علي حسن، 45 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالوجه، ونجله "عبد الرحمن" 18 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والكفين، وعماد عادل مبروك 37 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالظهر والذراع الأيمن.



وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين وجارٍ إستكمال علاجهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر، أصيب زوجان وطفلتهما، اليوم السبت، باختناق نتيجة تسرب غاز داخل منزلهما بمنطقة بنى عطية بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إصابة زوج وزوجته وطفلتهما باختناق بسبب تسرب غاز بمنطقة بنى عطية بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعى "ا.ك.ل" 42 سنة، وزوجته "ل.ر.ن" 37 سنة، وطفلتهم "ا.ا.ك" 12 سنة، مصابين بضيق في التنفس، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.