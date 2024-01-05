الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص أكثر من 1400 حالة في 7 تخصصات طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدّه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية مهدى الأخرم مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم فحص 1406 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 51 معمل طفيليات 35 حالات الأشعة العادية 15، حالات أشعة الأسنان 12، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 114 حالة، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية الضغط،السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

بني سويف وزارة الصحة الفشن قافلة طبية حياة كريمه

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