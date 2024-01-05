"تعليم بنى سويف" تعلن نتيجة مسابقة المكتبات النموذجية

أعلن محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الجمعة، نتيجة مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى المديرية والتي نفذها توجيه عام المكتبات لتشجيع ودعم المنافسة بين المدارس.

وأسفرت نتيجة المسابقة بالنسبة للمرحلة الابتدائية عن فوز مدرسة النهضة الابتدائية بالفشن بالمركز الأول، ومدرسة الشهيد عماد ممدوح «الحرية» سابقًا بإدارة بني سويف بالمركز الثاني، ومدرستي الشهيد محمد حامد حسان بإدارة ناصر، والشهيد خالد مصطفى بإدارة ببا بالمركز الثالث.

نتيجة المرحلتين الإعدادية والثانوية

وأوضح عبدالتواب، أن نتيجة المرحلة الإعدادية أسفرت عن فوز مدرسة إبراهيم مبروك الإعدادية بنين بإدارة ببا بالمركز الأول، ومدرسة الكوم الأحمر الإعدادية بنين ببني سويف بالمركز الثاني، ومدرستي بهنموه الإعدادية المشتركة بإهناسيا، وكفر بني علي الإعدادية المشتركة بسمسطا بالمركز الثالث، والمرحلة الثانوية فازت مدرسة المستقبل الرسمية لغات ببني سويف على المركز الأول ومدرسة الثانوية الفنية بنات المركز الثاني، ومدرستي عمر بن الخطاب الثانوية بني عدي بناصر، وعليه توفيق الثانوية بنات بالواسطى بالمركز الثالث.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم من خلال دعم المنظومة بالمناهج الحديثة ودعم الأنشطة المتنوعة، وتنظيم المسابقات الثقافية والعلمية التي تنمي مهارات وقدرات الطلاب، مضيفًا بأن المسابقة تهدف إلى تشجيع ودعم المنافسة بين مكتبات المدارس في مختلف المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي وفق مجموعة من المعايير من حيث الموقع والمساحة والإعداد الفني والخدمات المكتبية والجوانب الابتكارية.

وأكد محمد عبدالتواب أهمية الأنشطة التربوية والمكتبة المدرسية على وجه الخصوص والتي تمثل محورًا هامًا في بناء الفرد المتعلم ولها دور في حياة مجتمع المستفيدين، فهى ليست مجرد مجموعة من الكتب والمراجع، وإنما مركز مصادر التعلم، فالمكتبة مؤسسة لرعاية مجالات النشاط والهوايات التي تنمي مواهب التلاميذ والطلاب وتمكنهم من التفوق مقدمًا التهنئة للمدارس الفائزة في المسابقة، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ومن جهتها، أضافت حنان فتحي، موجه عام المكتبات، بأن الهدف من المسابقة تأكيد الدورالرائد للمكتبات المدرسية وتوسيع نطاق الخدمات المكتبية في خدمة المناهج الدراسية وإثارة روح التنافس بين العاملين بالمكتبات المدرسية إلى جانب الارتقاء بالمستوى المهني لإخصائي المكتبات لإكسابهم الخبرات المتجددة في مجال العمل وتشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبات وتزويد التلاميذ والطلاب بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام الأمثل للمكتبة، موجهًا الشكر والتقدير للقائمين على المسابقة وتوجيه عام المكتبات بالمديرية.