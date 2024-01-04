تحرير 13 محضر مخالفات لمخابز بلدية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود والأنشطة الميدانية والأعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل المجالات الحياتية.

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد، اجتماع لجنة منسقي وحدة السكان بالمركز لمتابعة أعمال اللجنة خلال الفترة الأخيرة من العام 2023 المنقضي، ووضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، فيما تم تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال الحملات المشتركة من الوحدة المحلية والجهات ذات الصلة التي أسفرت عن ضبط والتحفظ على 2 برميل ألبان غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 13 محضرًا لمخالفات بيئية وتموينية بالمخابز البلدية بدائرة المركز.

ومن جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي، بالدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدرات وسيارات نقل لتنفيذ حملة نظافة مكثفة، تم خلالها رفع نحو 120طن مخلفات وقمامة بدائرة المركز، فضلًا عن تمهيد وتجريف بعض شوارع القرى التابعة، كما تم صيانة واستبدال كشافات الإنارة التالفة بدائرة المركز، مع تكثيف العمل بمحيط الكنائس والأديرة.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 123) للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

ناقش المحافظ "خلال اجتماع اللجنة" مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 4 تظلمات، والموافقة على 84 طلبا "74 جديدا+ 10 إعادة عرض"، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 4955 طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 3322عقدًا (2625عقد مبان+ 697 زراعة)، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.