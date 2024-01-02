ننشر أسماء أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب بنى سويف

شهد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي الاتحادات لاتحاد طلاب للمرحلتين الاعدادية والثانوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومصطفى كامل الديب نقيب المعلمين، ونعيم حماد رئيس مجلس أمناء المديرية، والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتور نبيل جعفر المشرف العام على مدارس 30 يونيو ببني سويف، وعادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية وعزه إبراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل.

التأكيد على الدور الرائد للاتحادات في إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالحضور، معربًا عن فخره واعتزازه وسعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب والطالبات قيادات المستقبل، مؤكدًا على الدور الرائد للاتحادات الطلابية في إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على إدارة ذاتها وإدارة مجتمعها من خلال الممارسة الفعلية للتربية الديمقراطية السليمة والمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج ومشروعات مجتمعية وطنية تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة تحديات المستقبل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في التقدم والتنمية.

وأشار عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية، إلى أن الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية والتعبير عن أرائهم بموضوعية وحيادية، وتعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن، موجهًا الشكر لنقابة المعلمين ومجلس الأمناء لتعاونهم المتواصل والمستمر في سبيل دعم وتطوير العملية التعليمية.

نتائج الانتخابات وتشكيل المكتب التنفيذي

واضافت عزة إبراهيم موجه عام الاتحاد، أن الانتخابات أسفرت عن تشكيل المكتب التنفيذي عن تشكيل للمرحلة الإعدادية وهم عبد الرحمن وليد محمد مدرسة صلاح الدين فيوتشر إدارة بني سويف أمين اتحاد الطلاب، ودعاء أحمد فاروق مدرسة بنات بوش إدارة ناصر أمين مساعد.

أحمد أشرف يحيى مدرسة اهناسيا الاعدادية بنين مقرر «دينى وثقافي»، ومنار حمادة محمد مدرسة الزاوية الخضراء الاعدادية المشتركة إدارة الفشن «مقرر اجتماعي»، ومحمود أحمد مسلم مدرسة الشهيد ياسر طلب الإعدادية بني سويف مقرر «رياضى وكشفي»، وعمر حمدى علي محمد مدرسة الشهيد محمد عبده الإعدادية إدارة بني سويف مقرر «فني»، أحمد عبد الغنى محمد مدرسة الدعوة الخاصة إدارة ناصر مقرر «علمى».

بينما تم تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية من الطالب أحمد محمد فاروق مدرسة طنسا الثانوية المشتركة إدارة ببا أمين اتحاد الطلاب، وايه بدوى سيد بدوى مدرسة علية توفيق الثانوية بنات بإدارة الواسطى أمين مساعد.

معاذ حمدى حسن مدرسة دلاص الثانوية المشتركة إدارة ناصر مقرر «لجنة دينية وثقافية»، ويارا فتحى عبد الله مدرسة ببا الثانوية المشتركة إدارة ببا مقرر «اجتماعي»، وسهيلة عبد الغنى محمد الشهيد احمد محمد كمال ث ب إدارة ناصر مقرر «رياضى وكشفي».

علي سامى سعيد مدرسة أحمد محمد عبده ث إدارة بني سويف مقرر «فنى»، ومريم أحمد نظير مدرسة الثانوية الجديدة بنات إدارة بني سويف مقرر «علمي».

