حصاد "قومي المرأة" ببني سويف 2023

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، حصاد المجلس عن عام 2023 الماضى والذي استهدف تنفيذ أنشطة وفعاليات وزيارات ومبادرات وتدريبات لدعم السيدات داخل المحافظة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.

وأكدت «محمود» أن المجلس نفذ 14 حملة طرق أبواب بمعدل 127 ألفًا و500 زيارة، والتي استهدفت 789 ألفًا و643 سيدة ورجال وأطفال بقرى وأحياء محافظة بني سويف، حيث تنوعت الحملات ما بين "طرق الأبواب" و"احميها من الختان"، وذلك لنشر رسائل الحملة والتي تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

تنفيذ 18 أمسية مسائية

وأشارت مقررة فرع القومي للمرأة ببني سويف إلى تنفيذ 18 أمسية مسائية تُقام على هامش الحملة الممتدة لـ"طرق الأبواب" بعنوان بلدي أمانة والتي استهدفت 11 ألفًا و350 من السيدات والرجال والأطفال، حيث شملت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، وأن المجلس نفذ 51 برنامج تدريب تثقيف مالي والذي استهدف ألف و785 سيدة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يستهدف التدريب رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات ومنها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي.

وأوضحت مقررة القومي للمرأة ببني سويف أن المجلس قام بتدريب 570 سيدة داخل مطبخ الأسرة المصرية، وتجهيز 3480 وجبة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فمطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

تنفيذ 27 تدريبًا

وتابعت نرمين محمود أنه تم تنفيذ 27 تدريبًا ضمن تدريبات ريادة الأعمال حيث استهدف 627 سيدة والذي استهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن وتعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، واستخراج 6 آلاف و450 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات من خلال توفير منح الاستمارات وبدون مقابل للسيدات.

وقالت «محمود» إنه تم تنفيذ 49 دورة عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتي استهدفت 1700 من السيدات والرجال، وتنفيذ 5 ورش عمل حرفية للسيدات المعنفات بالتنسيق مع مكتب الشكاوي وإدارة تنمية المهارات بالمجلس والتي استهدفت 105 سيدات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من اللقاءات والتدريبات والندوات التوعوية لدعم السيدات.