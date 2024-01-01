الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخصًا إثر اصطدام "ميكروباص" بعمود إنارة فى بنى سويف

اصطدام ميكروباص
اصطدام ميكروباص بعمود إنارة

أصيب 11 شخصا، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام مركز ناصر شمال بنى سويف.

تلقي بلاغ بورود وقوع حادث 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام مركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين 

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم، حنان حسين محمد هديب 53 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليسرى، ومالك وحيد سعيد 14 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ورودينا أشرف سعيد 11 سنة مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان علي هديب 35 سنة مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وريتاج أشرف سعيد 15 سنة، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشريف أشرف سعيد 15 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب عبدالرحمن أشرف سعيد 15 سنة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى أشرف سعيد 13 سنة مصابا بجروح وسحجات متفرقة، وآدم أشرف سعيد 25 سنة مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء رمضان مجاورة 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد أنور إبراهيم 28 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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