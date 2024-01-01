محافظ بنى سويف يُكرّم الطالب الحاصل على المركز الأول بمسابقة "اليوسى ماث"

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الطالب مارك نادر فتحي، لحصولهم على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة "اليوسي ماث العالمية"، والتي أقيمت بدولة ماليزيا، وتستهدف تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات باللغة الإنجليزية وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية.

محافظ بنى سويف يكرم مارك نادر

وسلم محافظ بنى سويف الطالب الأول عالميًا، شهادة تقدير، نظير لتميزه ونبوغه العلمي، مقدمًا التهنئة لأسرة الطالب وأسرة العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى اعتزازه بالإنجاز والتميز الذي حققه الطالب وتفوقه على أقرانه على مستوى دول العالم في تلك المسابقة الدولية، وتمثيل محافظته ورفع علم بلده في المحافل والمنتديات العالمية.

قدم محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، تهنئته للطالب "مارك" بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية التابعة لإدارة تعليم بالفشن، وحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة، مؤكدا دعم المديرية للطلبة الفائزين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم، موضحًا أن "يوسي ماث" برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية، التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه في الفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة.

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض السنوي للعلوم والهندسة لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي، والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية ضمن المسابقة العالمية إيسف للعام 2023 / 2024، والذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بنادي الشرطة.