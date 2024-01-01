الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب معلمي بني سويف: 374 معلم استفادوا من الإعانات المختلفة خلال 2023

نقيب المعلمين ببني
نقيب المعلمين ببني سويف

قال مصطفي الديب نقيب معلمي بني سويف، إن عدد المعلمين الذين استفادوا من الإعانات الصحية والمرضية التي خصصتها النقابة للمعلمين واسرهم، خلال عام 2023م، وصل إلى 101 معلم على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الإعانات شملت عمليات جراحيه، وعلاج للمعلمين وأسرهم.

 الحد الأقصى لمبلغ الإعانة الصحية

وأكد نقيب معلمي بني سويف،  أن مبلغ الإعانة الصحية الحد الأقصى له 20 ألف جنيها، ويتم صرف الإعانة الصحية وتحديد المبلغ لها بناء على إحتياج الحالة، مشيرا إلى أن إعانة الأمراض المزمنة فيعود تقدير صرف مبلغها إلى اللجنة الصحية بالنقابة، وفقا للمستندات المقدمة لها، مؤكدًا على أن الإعانة المرضية لأي معلم على مستوى الجمهورية لا تزيد على مبلغ "خمسمائة جنيها ". 

النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم

وأشار "الديب" إلى أنه تم صرف أيضآ خلال العام الماضي إعانات وفاة للمعلمين، ووصل عدد المعلمين خلال العام الماضي التى تم صرف إعانات وفاة لهم إلى 273 معلم على مستوى المحافظة، وأن النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الإجتماعي للمعلم.

وفي سياق آخر، أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، صرف مبلغ وقدره 2 مليون و108 ألف جنيه،قرض حسن للمعلمين على مستوى المحافظة، خلال عام 2023.

صرف القرض الحسن لـ 369 معلما

وأوضح نقيب المعلمين أنه تم صرف القرض الحسن لـ 369 معلما، على مستوى محافظة بنى سويف، مابين قرض قيمته 5 آلاف جنيها، وآخر قيمتة عشرة آلاف جنيها  .

ويذكر أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيها، وقرض تعليمي للمعلم الذي لدية أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيها، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين.

وأكد نقيب المعلمين على أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم،ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الإجتماعي للمعلم.

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