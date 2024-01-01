الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يسلم أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس فى احتفالية "نحن قادرون"

الاحتفالية
الاحتفالية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة "إدارة شؤون الإعاقة" بالتعاون مع  التضامن الاجتماعي ومؤسسة نهضة بني سويف، وبالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، الثقافة، الشباب والرياضة ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت شعار نحن قادرون وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة.

وتفقد محافظ بنى سويف معرض وورشة عمل لصناعات حرفية ويدوية، بقاعة الدور الأرضي، الذي أقامه قسم التمكين الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة بفرع ثقافة بني سويف بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم، حيث أثنى المحافظ على منتجات المعرض الذي ضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات شملت: مشغولات يدوية وحُلي، وغيرها من المنتجات التي تميزت بجودة الصنعة ومهارة صانعيها من ذوي الهمم.

وأشار إلى أهمية التوسع في تلك المعارض التي تمثل خطوة جادة لإبراز إبداعات ومهارات ذوي الإعاقة، في سبيل تعزبز دمجهم مجتمعيا في مختلف المجالات.

وسلم المحافظ 37 سماعة طبية لذوي الإعاقة السمعية، للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع، ضمن المشاركة في تنفيذ خطة المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع، بجانب تسليم عدد من أجهزة العروس لعدد 5 فتيات شملت أجهزة كهربية ومنزلية وعقود تمويل لمشروعات صغيرة، التي تكفلت بها مؤسسة نهضة بني سويف بالتعاون والتنسيق مع التضامن ووحدة شئون الإعاقة بديوان عام المحافظة.

تخللت الاحتفالية ندوة توعوية تضمنت الإشارة إلى أهمية المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجهات الحكومية والتعريف بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات والقوانين والإجراءات التي تمت اتخاذها في هذا الجانب، في ملفات الدعم والرعاية والدمج والتمكين والعمل، وغيرها من الملفات والخدمات المقدمة لدعم ورعاية هذا الفئة المهمة من المجتمع.

وأعرب محافظ بنى سويف عن تقديره الجهات المشاركة في الاحتفالية، من المديريات  ومؤسسة نهضة بني سويف وإسهاماتها المتميزة "التي تم توفيرها اليوم" لذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف المجالات وأوجه الدعم والرعاية، التي تأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما أن بني سويف كانت من المحافظات الرائدة في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية، وهو ما تمثل في زيادة الإقبال على  توقيع وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلى والخيري، الذي وصل إلى أكثر من 120 جمعية ومؤسسة، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، انطلاقا من القناعة الراسخة بالدور التنموي والخدمي لمؤسسات المجتمع المدنى، ولتعظيم تلك الأدوار في مختلف المجالات، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن ملف دعم ذوى الإعاقة يأتى فى مقدمة ركائز عمل وأهداف المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولى اهتماما كبيرا ونوعيا بذوي الإعاقة، موضحا أن بني سويف كانت سباقة في مجال توفير الإتاحة الخدمية لذوي الهمم، مشيرا إلى توجيهاته بإضافة معايير الإتاحة بالمنشآت الجديدة والمشروعات الخدمية التي تم إنشاؤها والجاري تنفيذها، مع إنشاء ممرات للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الخدمية على مستوى المحافظة، في مرحلة إعداد التصميم المعماري والإنشائي "طبقا  لكود الإتاحة"، وذلك  لتوفير كافة وسائل الراحة وتسهيل حركة السير لهم ودمجهم في الحياة بشكل طبيعي.

وعبر سيد سعد مدير  شئون الإعاقة بالمحافظة عن تقديره المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، خاصة أنه لا يألو جهدًا في الاستجابة لأي مطلب يتعلق بملف ذوي الإعاقة بداية من دعمه لإدارة شئون الإعاقة، وقاعدة البيانات الخاصة بهم، وأول موقع إخباري يهتم بشئونهم، وتشكيل لجنة لدراسة احتياجاتهم، وتوفير التيسيرات المطلوبة للأنشطة والجهود التي تدعم الملف، معربا عن امتنانه للمحافظ وتوجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة الاحتفالية.

وأكد أهمية تنمية قدرات ومهارات ذوي الإعاقة، لإبراز الجوانب الإيجابية لديهم، والتأكيد على قدرتهم على العمل والعطاء واستثمار وتوظيف قدراتهم بتوفير المناخ الذي يساعدهم في العمل والإبداع، ومن خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم فى المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم.

بني سويف محافظ بني سويف قادرون باختلاف التضامن ذوي الهمم

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