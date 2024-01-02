الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 11 طن دقيق وغلق 10 منشآت طبية وتجارية ببني سويف

دقيق
دقيق

تواصل لجنة حماية المستهلك ببني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تحت إشراف السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كل الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كل الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف السكرتير المساعد على تنفيذ حملة مُكبرة بمركز ومدينة  الواسطى، والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على 11 طن دقيق مدعم بمخبأ سرى داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحي، وغلق وتشميع 8 عيادات  خاصة "غير مرخصة" بها أدوية مهربة ومتهية الصلاحية، وغلق 2 محل للنظارات الطبية ومعمل "بدون ترخيص"، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لمحل جزارة  والتحفظ  على نصف طن لجوم مجهولة المصدر غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية.

كما تضمنت الحملة عددًا من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ: "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة،  وتضمنت تخفيض أسعار بعض السلع الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، العدس، الألبان ومنتجاتها، الفول.

واطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة في المبادرة لتوفير  تلك السلع بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

بني سويف حماية المستهلك الواسطي السكر اللحوم

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