الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق امتحانات الصف السادس في محافظة بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعاته للترتيبات النهائية لبدء عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024، والتي تبدأ "غدًا" بامتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي، على أن تُستأنف في التاسع من يناير الجاري عقب انتهاء عطلات واحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين وبالتزامن مع بدء باقى سنوات النقل، حيث يزيد إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الصف السادس عن 74 ألف تلميذًا وتلميذة على مستوى إدارات التعليم السبع.

أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في التقرير الذي عرضه على المحافظ في هذا الشأن إلى أن الاجتماع الذي تم عقده مع نقابة المعلمين ومجلس الأمناء، بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومصطفى الديب نقيب المعلمين، ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية ومديري ووكلاء الإدارات والمراحل.

حيث تمت مراجعة  الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان، والتي سوف تستقبل مايزيد عن 532 ألف و600بمختلف المراحل، بواقع (239 ألف ابتدائي من "الرابع إلى السادس" في 695 مدرسة) و146 ألف و338 طالبا بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 453 مدرسة، 34 ألف و413 طالبا وطالبة بالأول والثاني الثانوي العام "نظامي وخدمات" خلال 91 مدرسة ونحو 53 ألف و758 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني (صناعي، زراعي، تجاري) خلال 55 مدرسة، بجانب ما يزيد 59 ألف و600 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل التعليم على توجيهات المحافظ، بتضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل على خروج الامتحانات بالشكل المطلوب، مشيرًا  إلى أنه تم قد  تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

والعمل على مواجهة أعمال الغش بكافة أنواعه وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان، والتشديد على  عدم التهاون في تطبيق القانون حرصًا على انضباط سير العملية الامتحانية، فضلًا عن على غلق أبواب المدرسة بعد دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدارس والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات.

محافظ بني سويف التربية والتعليم الامتحانات الصف السادس وكيل وزارة التعليم

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