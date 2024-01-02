محافظ بني سويف يستقبل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المحاسب عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ وبعض قيادات الهيئة، حسان حسن مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ، ومصطفى قناوي مدير إدارة العقود بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، والدكتور أحمد خليفة مدير عام فرع ثقافة بني سويف، وعفاف نصيف مدير قصر ثقافة بني سويف شرق النيل.

ورحب محافظ بنى سويف برئيس الهيئة في أول زيارة لبني سويف، بعد تكليفه بتولى مسؤولية الهيئة، مشيرًا إلى أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعي القومي للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول وتعزز الانتماء والولاء للوطن.

وناقش محافظ بنى سويف مع رئيس الهيئة الموقف الحالي لعدد من المشروعات بالقطاع، تناولت مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قصر ثقافة شرق النيل، وتم الاتفاق على حزمة من الخطوات العملية لتسريع وتيرة العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات لدخوله الخدمة،بالإضافة إلى بحث بعض المتطلبات اللازمة لتطوير قصر الثقافة الحالي، فضلًا دعم وتطوير بيوت الثقافة على مستوى المراكز والمدن، ضمن خطة الوزارة لتفعيل الدور التوعوي والتنويري الذي تقوم به أجهزة وهيئات وزارة الثقافة فى تشكيل وبناء العقول، وتكوين الشخصية المصرية.

واستعرض المحافظ بعض االجهود التي نفذتها المحافظة في دعم القطاع الترفيهي والثقافي، تضمنت الإشارة إلى تطوير الممشى السياحي للكورنيش النيل،والذي تم اختياره "العام الماضي"من قبل الوزارة، لاستضافة الفعاليات والأمسيات الثقافية، فيما يجرى العمل في إنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل، فضلًا عن استضافة منطقة واحة وهرم ميدوم للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والعروض الفنية والقوافل الثقافية والمسارح المتنقلة

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للمحافظ"د.محمد هاني غنيم" لدعمه الدائم والمستمر لكافة أنشطة ومشروعات الثقافة على أرض بني سويف، مؤكدًا أن الهيئة لا تدخر جهدًا في دعم جهود المحافظة في القطاع الترفيهي والثقافي، مشيرًا إلى أن زياته تأتي ضمن برنامج ميدانى لمتابعة مواقع الهيئة بالمحافظات في إطار خطة الوزارة لتطوير تلك المواقع وتفعيل دورها كمنارات ثقافية وتوعوية تؤدي خدماتها لأبناء الوطن.