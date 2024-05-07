الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز

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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بطريق أسنيت بكفر شكر

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخصان بجروح قطعية خطيرة بالوجه والأيدى وقطع بالأذن اليسرى فى مشاجرة بين صاحب توك توك وآخر قائد دراجة بخارية بسبب أولوية المرور فى الطريق الداخلى بقرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول عددا اثنان مصابين بجروح متفرقة خطيرة فى الوجه والأيدى وقطع بالأذن اليسرى وتم تقديم الرعاية الصحية على الفور لإنقاذ حياتهم من خلال استدعاء رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير  عبدالشافى. ع. ع 22 سنة صاحب سوبر ماركت مقيم بقرية كفر عزب غنيم قائد الدراجة النارية مصاب قطع جرحى بالوجه مع الأذن اليسرى غليظ، وعماد. ح. م سائق توك توك مصاب جرح قطعى فى الذراعين، محمد. ع. ع 27 سنة تاجر دواجن مقيم بكفر عزب غنيم مصاب بجرحى بالأيدي اليمنى ونشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية السير في الطريق العام بقرية أسنيت بين قائدى التوك توك وقائدى الدراجة النارية وتم التعدى كلا منهم على الآخر وتم القبض على طرفى المشاجرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

امن القليوبية سائق توك توك كفر شكر مستشفى كفر شكر مشاجرة بالأسلحة

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