إصابة 4 في حادث تصادم بمدخل قرية سرياقوس بالقليوبية

أصيب 4 في حادث سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص بمدخل سرياقوس بمدينة الخانكة في القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكى بمدخل قرية سرياقوس بمدينة الخانكة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل المصاب إلى المستشفى ورفع أثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.