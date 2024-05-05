الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خطة الرقابة التموينية على مأكولات المواطنين فى شم النسيم بالقليوبية

خطة الرقابة التموينية
خطة الرقابة التموينية على مأكولات المواطنين فى شم النسيم

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم وضع خطة رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة للتأكد من وفرة السلع الرئيسية خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، مشيرا إلى تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

وقال محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية إنه يوجد تعليمات مشددة لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة المتابعة والتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية.

ولفت إلى التواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال المواطنين.

ووجه محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة ووقف الإجازات والراحات بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية مع تكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها,

وشدد الهجان على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعافية إضافية وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسية.

خطة شم النسيم محافظ القليوبية الرقابة التموينية ضبط الاسعار احتفالات المواطنين

مواد متعلقة

جامعة بنها تنظم قافلة طبية فى قرية ميت كنانة بالقليوبية

انطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات بالقليوبية

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

رئيس جامعة بنها: فحص 99% من الشكاوى خلال الربع الأول فى 2024

محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء فى بنها

الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بالقليوبية

مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة عزبة الشقرفى بالقناطر الخيرية

وكيل" شباب ورياضة القليوبية" يشارك منتخب القليوبية لكرة القدم المران الأول

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ألعاب الموت تحصد أرواح الأطفال.. حادث ملاهى أكتوبر ليس الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل