إقبال مئات الأسر على الاحتفال بشم النسيم وسط حدائق القناطر الخيرية

شهدت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية توافد مئات المواطنين من كافة أنحاء المحافظة وخارجها للاستمتاع بأجواء شم النسيم وتناول الأسماك المملحة والفسيخ ضمن عادة المصريون في هذا اليوم يحتفلون بأعياد الربيع على موائد الرنجة والفسيح والسردين والبصل الأخضر وسط الزراعات والحدائق.

فيما فتحت حدائق القناطر الخيرية أبوابها بالمجان لاستقبال المواطنين والأسر والعائلات للاستمتاع بالزهور والمناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التي تضمها الحدائق والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل العظيم وكذلك اللعب في الملاهي الشعبية التي تحتويها الحدائق في كل مكان ويقبل عليها الأطفال والشباب

وأكد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية أن حدائق القناطر الخيرية فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم في السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، مشيرا أن الحدائق تظهر في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التى شهدتها الحدائق ومازالت جهود أعمال التطوير مستمرة لكون القناطر الخيرية ذات تاريخ معروف بالفسحة والنزهة وسط حدائقها وطبيعتها الخلابة على ضفاف نهر النيل

وأضاف محافظ القليوبية في تصريحات صحفية أنه تم فتح متحفي الري والطفل والمتنزهات والأماكن السياحية وتطوير الميدان الرئيسي لمدينة القناطر الخيرية للقضاء على التكدس المروري للتسهيل على المواطنين والأسر والعائلات من داخل وخارج المحافظة للاستماع بالطبيعة الخلابة للحدائق وضفاف نهر النيل والمراكب النيلية بالقناطر الخيرية

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم تفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع نقاط مرفق الإسعاف ووجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعافية إضافية وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسية من أجل توفير كافة الخدمات والتسهيل على المواطنين في قضاء يوم ممتع وسعيد داخل الحدائق والطبيعة الخلابة.