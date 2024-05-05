جامعة بنها تنظم قافلة طبية فى قرية ميت كنانة بالقليوبية

نظمت جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة قافلة طبية بقرية ميت كنانة بمركز طوخ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة.

شملت القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والرمد والعظام وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي 282 حالة تنوعت ما بين 57 حالة باطنة، و72 حالة أطفال، و79 حالة رمد، و74 حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية بالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

كما شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفالية تكريم للموهوبين رياضيا، والتي نظمها مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة بالتعاون مع شعبة الرماية والقوس والسهم بكلية التربية الرياضية وبحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات واكتشافهم وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والأدبية والرياضية والتكنولوجية والعلمية وتطويرها من أجل إعدادهم للمشاركة فى مسيرة الدولة نحو التنمية المُستدامة والشاملة.

من جهته، قال الدكتور تامر سمير، إن مشاركة الطلاب في الأنشطة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم، وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية، التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة.