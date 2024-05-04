السبت 04 مايو 2024
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وكيل" شباب ورياضة القليوبية" يشارك منتخب القليوبية لكرة القدم المران الأول

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشارك منتخب القليوبية

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في المران الأول لمنتخب القليوبية لكرة القدم استعدادا للمشاركة في تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

رافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والكابتن محمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة.

 

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إدارة الشباب بالمديرية تنظم تدريبات منتخب القليوبية لكرة القدم في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب على  ملاعب مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب  بحضور الجهاز الفني للمنتخب ممثلا في الكابتن رمضان السيد  المدير الفني للفريق والكابتن عادل حمودة  مدرب المنتخب والكابتن محمد صبحي علاج طبيعي والكابتن عمر حسن مدرب حراس المرمى والمدير الاداري للمنتخب عامر حمدي وسوف يتم التجمع بصفة دورية استعدادا للمشاركة في المواجهات المقبلة لبطولة الدوري.

 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه يتم متابعة اختبارات اللاعبين لاختيار منتخب القليوبية، مؤكدا ضرورة تحلي اللاعبين بالروح الرياضية والعمل على تنمية المهارات الفردية والجماعية لتمثيل القليوبية تمثيلا مشرفا، مشيرا إلى دعمه الدائم لدوري مراكز الشباب واكتشاف المواهب وتنميتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

 

ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين واعتبار مراكز الشباب أول خطوة في صناعة لاعب محترف، موجها بضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الإدارية الواردة من الجهاز الفني ومنسقي الدوري للخروج بالمنتخب بالصورة المشرفة والشكل اللائق.

 

وكيل الشباب والرياضة منتخب القليوبية كرم القدم الدكتور محمود الصبروط محافظة القليوبية

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