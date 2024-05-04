السبت 04 مايو 2024
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ضبط عامل خردة أثناء سرقة مخزن حديد فى القليوبية

ضبط عامل - آرشيفية
ضبط عامل - آرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل خردة "له معلومات جنائية" وعاطل مقيمين بدائرة القسم، بحوزتهما كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" تزن حوالى 500 كيلوجرام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه، حيث عثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى 500 كيلوجرام مجهول المصدر.

وبمواجهته، أيَّد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن الحديد من متحصلات واقعة سرقة سور حديدي بدائرة القسم قاما بشرائه من عامل خردة "له معلومات جنائية"، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم ضبطه واعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عامل خردة حديد خردة امن القليوبية ضبط عامل مجهولة المصدر

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