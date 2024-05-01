الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد أول خريطة رقمية لمركز معلومات الشبكات الأرضية بشبين القناطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعتمد، اليوم، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أول خريطة رقمية لمدينة شبين القناطر، والتي أعدها فريق مركز معلومات الشبكات الأرضية بحضور الدكتور سمير حماد نائبه، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية.

وأكد المحافظ، خلال اجتماعه مع فريق عمل مركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر، أن محافظة القليوبية ستستخدم منظومة الخرائط الرقمية لتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة وتحسين الشبكات الأرضية الموجودة وتحديد مواقع المحطات الجديدة لشبكات الاتصالات والإنترنت، لرصد مشكلات الشبكات الأرضية وحلها بسرعة وكفاءة، وتحسين خدمات الطوارئ من خلال توفير معلومات جغرافية دقيقة لفرق الاستجابة، وينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة. 

وأضاف أنه جارٍ العمل لعدد من الخرائط الرقمية بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة، وجارٍ الانتهاء منها خلال هذا العام، مؤكدًا أنها عبارة عن نسخ إلكترونية من الخرائط التقليدية، وهي مصممة ليتم استخدامها على الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسب والهواتف الذكية، وتوفر هذه الخرائط معلومات مفصلة من شبكات الطرق والعمران وشبكات المرافق إلى آخره، ويمكن تحديثها بسهولة، ويعتمد مسئول اتخاذ القرار على هذه الخرائط في وضع كل البيانات أمام متخذ القرار وتساعد في صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات وتحليل مختلف الظواهر بواسطة برنامج GIS، والخروج بنتائج وخرائط ورسومات بشكل دقيق ومنسق مع توفير المجهود والوقت والتكلفة مقارنة بما إذا كان اعتماد الدراسة فقط على الخرائط الورقية، بالإضافة إلى زيادة دخل المنشأة من خلال تسويق تلك المنتجات الرقمية. 

جدير بالذكر أن الغرض من إنشاء مركز معلومات الشبكات الأرضية تدشين قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق والقضاء على ظاهرة الحفر العشوائي، ومعاونة الجهاز للجهات في إصلاح وصيانة شبكات المرافق، بإمدادها بلوحات المرافق والحفاظ على البنية التحتية باعتبارها ثروة قومية.

 

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