علاج 2940 حالة خلال أبريل داخل مستشفى كفر شكر التخصصى بالقليوبية

أكد الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية أن تم استقبال 2940 حالة مرضية خلال شهر إبريل الجارى وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لهم بالإضافة إلى حالات الطوارئ وإجراء العمليات اللازمة لإنقاذ حياتهم بالتدخل الجراحى من قبل نخبة من الأطباء الاستشاريين فى العديد من التخصصات الطبية النادرة تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بحسن إستقبال المرضى وتقديم العلاج لهم بأحدث الإمكانيات اللازمة.

وأضاف ناجى فى تصريحات صحفية “للدستور" أن مستشفى كفر شكر التخصصى تستقبل أعداد كبيرة من المرضى وحالات الطوارئ تقدر بحوالي 400 حالة تقريبا يوميا ما بين الاستقبال والعيادات الخارجية التى تعمل فترتين صباحية ومسائية حتى الساعة الثامنة مساءا يوميا ويتم الكشف والعلاج لهم بمعرفة أطباء متخصصين وإستشاريين فى العديد من التخصصات النادرة التى أدخلتها المستشفى حديثا.

تطور جميع الأقسام

وأشار أن المستشفى شهدت أعمال تطوير كبيرة فى جميع الأقسام العلاجية والعمليات الجراحية بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى على مستوى 27 قرية وتوابعها بمركز ومدينة كفر شكر بالإضافة إلى خدمة حالات طوارئ وحوادث الطريق السريع بنها المنصورة والطريق الحر الجديد بالبر الشرقى واستقبال حالات الطوارئ والحوادث على مستوى المحافظة وخارجها يوم الثلاثاء من كل إسبوع وتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء من خلال نخب متميزة من الأطباء والاستشاريين ذات المهارة فى تخصصاتهم.

وأوضح مدير مستشفى كفر شكر التخصصى أن المستشفى شاركت فى العديد من المبادرات الرئاسية فى مجال صحة المواطنين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومبادرة تكافل وكرامة لعلاج غير القادرين ومبادرة فحص مرضى الأورام بقسم الأشعة التخصصية ومبادرة القضاء على قوائم الإنتظار لمرضى الجراحات المختلفة ومبادرة الكشف على الأمراض الوراثية فى حديثى الولادة ومبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأوضح ناجى أن ثقة المرضى وحسن خدمتهم فى الكشف والعلاج ونجاح العمليات الجراحية هو هدف إدارة المستشفى التى تم تطويرها حديثا بأحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية وتزويدها بالخدمات والعديد من التخصصات الطبية وفرق الإستشاريين المتخصصين فى علاج المرضى فى كافة التخصصات لمواكبة خطة وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الطبى وإنشاء وتطوير المستشفيات وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لخدمة وعلاج المرضى بكافة الإمكانيات والأجهزة الحديثة من أجل صحة أفضل لجموع المرضى.